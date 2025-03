Asllani | Fischi giusti ma tifosi troppo aggressivi con me Futuro? Non prometto nulla

Leggi su Ilnerazzurro.it

Kristjan, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset dopo la sconfitta dell’Albania contro l’Inghilterra, affrontando diversi temi tra cui il suoe le critiche ricevute.Sul suo legame con l’Inter, il classe 2002 ha ribadito la sua passione per i colori nerazzurri, ma senza fare promesse a lungo termine: “Restare all’Inter per tanti anni? Certo, sono un tifoso interista, ma ora non serve fare promesse. Penso solo a concludere bene la stagione”.“Troppe critiche nei miei confronti, non lo merito”Riguardo airicevuti daiha riconosciuto le critiche, ma ha anche sottolineato la durezza di alcuni giudizi: “Sono statoato, e lo accetto perché non avevo giocato bene. Però dopo la Supercoppa le critiche sono stateaggressive, non credo di meritare quel trattamento”.