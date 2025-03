Inter-news.it - Asllani confessa: «Qualcuno aggressivo con me. Voglio restare all’Inter!»

Kristjanè tornato a parlare delle critiche da lui ricevute dopo la finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan per 2-3: poi un commento sul suo futuro.IL COMMENTO – Kristjanha rilasciato un’intervista esclusiva a Sport Mediaset, affrontando vari temi legati al suo rapporto con l’Inter e con i propri tifosi. In tal senso, il centrocampista albanese ha sottolineato come, dal suo punto di vista, si sia superato un certo limite dopo la finale di Supercoppa Italiana vinta in rimonta dal Milan contro l’Inter per 3-2: «Sono stato fischiato, non sono qui a dire le bugie. Sicuramente se l’hanno fatto avevano i loro motivi, non avevo giocato bene, mi meritavo i fischi, mi prendo tutte le cose negative. Però c’è anche da dire che dopo la Supercoppa sono stati troppo aggressivi con me, non pensavo di meritare quel trattamento».