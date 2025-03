Internews24.com - Asllani a Mediaset: «Mi meritavo i fischi ma i tifosi sono stati troppo aggressivi con me dopo Riad! Futuro? Non faccio promesse ma quando mi hanno preso…»

di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Kristjan, si è soffermato sulle critiche rivolte a lui dalla tifoseria e sul suo possibileIntervistato da Sportla sconfitta rimediata con la sua Albania contro l’Inghilterra, il centrocampista dell’Inter, Kristjanha parlato delle eccessive critiche ricevute da parte della tifoseria interista e del suo possibile.RESTARE ALL’INTER PER TANTI ANNI? – «Sì, certo. Io ho sempre detto di essere un tifoso interista, ma non voglio stare qui a fareperché tanto adesso è inutile. Penso a finire la stagione».LE CRITICHE? – «statoato, nonqui a dire le bugie. Sicuramente se l’fatto avevano i loro motivi, non avevo giocato bene, mi, mi prendo tutte le cose negative.