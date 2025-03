Biccy.it - Asia è la prima alunna eliminata dal serale di Amici 24

Entrata un mese e mezzo fa nella scuola didi Maria,De Figlio è stata laal(è durata quanto un gatto in tangenziale). La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha perso e sono finiti al ballottaggio la De Figlio, Francesco e Luk3. Francesco è stato il primo a salvarsi. Luk3 ha cantato Parigi in Motorino e Meraviglioso Amore Mio. La ballerina ha danzato sulle note de La Noia di Angelina Mango e alla fine è stata lei ad abbandonare il programma. Maria De Filippi però ha fatto una proposta inaspettata ade le ha chiesto di tornare in altre puntate delnelle vesti di professionista, ovviamente la ragazza ha accettato molto volentieri. Un bel premio di consolazione per la 17enne.Intanto sui social molti non sono d’accordo con la decisione dei giurati.