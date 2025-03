Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 21 Marzo 2025. The Voice Senior svetta al 24%, Le Onde del Passato chiude al 13.2%

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,21, su Rai1 The, in onda dalle 21:39 alle 00:04, ha interessato 3.770.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Ledel, dalle 21:40 alle 23:47, ha conquistato 2.167.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 Dicono di te intrattiene 526.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Aftermath – In trappola incolla davanti al video 1.136.000 spettatori (6.5%). Su Rai3, dopo la presentazione (517.000 – 2.6%) il ritorno di Newsroom segna 433.000 spettatori e il 2.4%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.317.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 940.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 MasterChef ottiene 493.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 370.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio.