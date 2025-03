Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 21 Marzo 2025. Uomini e Donne sempre in testa (+107K), Il Paradiso (+76K) passa dal 21.59 al 22.09%

Nella serata di ieri,21, insu Rai1 The Voice Senior, in onda dalle 21:39 alle 00:04, ha interessato 3.791.000 spettatori pari al 23.9% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Le Onde delto, dalle 21:40 alle 23:47, ha conquistato 2.193.000 spettatori con uno share del 13.25%. Su Rai2 Dicono di te intrattiene 528.000 spettatori pari al 2.94%. Su Italia1 Aftermath – In trappola incolla davanti al video 1.141.000 spettatori (6.45%). Su Rai3, dopo la presentazione (522.000 – 2.6%) il ritorno di Newsroom segna 436.000 spettatori e il 2.41%. Su Rete4 Quarto Gradoizza un a.m. di 1.332.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 947.000 spettatori e il 7.27%. Su Tv8 MasterChef ottiene 494.000 spettatori con il 2.67% nel primo episodio e 372.