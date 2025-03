Metropolitanmagazine.it - Arresto di Imamoglu, 300mila in piazza a protestare a Istanbul contro Erdogan

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il sindaco diEkremè stato arrestato mercoledì in un raid all’alba nella sua casa, per presunta corruzione e legami con un’organizzazione terroristica. Il leader dell’opposizione turca ha rinnovato l’appello ai sostenitori a scendere inper manifestazioni pacifichel’del sindaco diEkreme principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdo?an.è stato arrestato mercoledì in un raid all’alba nella sua residenza, per presunta corruzione e legami con il terrorismo. Sembra così intensificarsi, da parte del governo, il giro di vite sulle figure dell’opposizione e sulle voci dissenzienti.è stato arrestato alcuni giorni prima di partecipare come favorito alle primarie del Partito popolare repubblicano (CHP, di centrosinistra e nazionalista), per scegliere il candidato presidenziale alle prossime elezioni, previste nel 2028.