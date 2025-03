Quotidiano.net - Arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu per terrorismo e corruzione

Leggi su Quotidiano.net

, ildiarrestato per favoreggiamento al, ha definito "immorali e infondate" le accuse che hanno portato alla sua detenzione. "Le accuse immorali e infondate rivolte a me sono progettate per minare la mia reputazione e credibilità", ha dettoalla polizia, che lo ha interrogato per cinque ore ieri riguardo all'accusa di "favoreggiamento al". Lo ha fatto sapere la municipalità di