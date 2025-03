Lettera43.it - Arresti domiciliari per Lucia Simeone, assistente dell’europarlamentare Martusciello

Dopo l’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale ha risposto alle domande che le sono state rivolte, la Corte di appello di Napoli ha concesso glidi Fulvio, parlamentare europeo di Forza Italia.era stata arrestata in un bed and breakfast di Caserta nella mattinata del 20 marzo in esecuzione di un provvedimento dell’Interpol per i reati di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio, legata a un’inchiesta su presunti lobbisti di Huawei, che avrebbero versato tangenti per circa 45 mila euro ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue in favore del colosso cinese sul 5G. Le autorità belghe hanno chiesto l’estradizione di: è stata già aperta la procedura di consegna.Articolo completo:perdal blog Lettera43