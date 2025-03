Arrampicata sportiva Coppa Italia Speed 2025 | Zodda e Kelly vincono la prima tappa a Brugherio Zurloni 5

Leggi su Sportface.it

Si è conclusa ladelladi, con il primo appuntamento diche si è tenuto a, in provincia di Monza e della Brianza. A prendersi la vittoria sono Gian Lucae Piper Lauren, che si sono aggiudicati, rispettivamente, la gara maschile e quella femminile battendo Luca Robbiati (Stone Age) e Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito). L’atleta delle Fiamme Oro ha prevalso in un testa a testa molto serrato con il due volte argento inEuropa nel 2024: 5.07 per il primo, 5.09 per il secondo. Nella small final, invece, un altro atleta esperto, Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) si è preso il terzo posto battendo Alessandro Giorgianni (Etna Climbing Ragalna).In gara anche altri nomi di altissimo livello, a partire da Matteo: il campione del mondo, nonché sesto a Parigi, ha chiuso in quinta posizione uscendo di scena ai quarti di finale.