Arnautovic Inter segnali di crescita anche con l’Austria | l’attaccante si scalda per partire dal 1? contro l’Udinese!

di Redazionediconsiperdal 1?! La situazioneMarkosta vivendo un ottimo momento di forma, testimoniato dalle ultime prestazioni in magliaè sceso in campocon la sua Austria in questa sosta nazionalila Serbia, e lo farànel match di ritorno. Poi scalderà i motori perché, con lo stop muscolare di Lautaro Martinez,toccherà a lui. A fare il punto è il Corriere dello Sport.– «Markoc’è e vuole cavalcare l’onda su cui si sta ritrovando. Nelle ultime settimaneista ha risalito le gerarchie nello spogliatoio, diventando il terzo attaccante alle spalle di Lautaro e Thuram, econgiovedì sera ha confermato l’ottimo momento di forma.