Armato di bottiglia rotta minaccia una donna ferma ad un semaforo con la propria auto. Solo la prontezza della signora gli ha impedito di salire in auto. Idiano denunciato a Fondi

Attimi di paura in pieno centro a, dove unaè statata da un uomo mentre si trovava alla guida. L’episodio, che si è verificato in via Arnale Rosso, ha portato alla denuncia in stato di libertà di un cittadino di origine indiana, grazie all’intervento tempestivoPolizia di Stato.Minacce a bordo strada, la vittima riesce a fuggireLa vicenda ha coinvolto una quarantenne del posto,alcon la sua vettura. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato impugnando unadi vetro vuota, con la quale ha iniziato are la. Temendo per laincolumità, la vittima ha avuto ladi azionare la retromarcia e bloccare le portiere, impedendo così all’aggressore dia bordo.L’allarme lanciato ha permesso l’interventosquadra prevenzione e controllo del territorio che, con il supporto dell’ufficio immigrazione del Commissariato di, ha immediatamente identificato l’uomo e accertato la sua regolare presenza sul territorio italiano, procedendo poi con la denuncia.