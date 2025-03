Justcalcio.com - Argentina ´Always Beyond Nams´ – Scaloni saluta la vittoria dell’Uruguay in assenza di Messi

Breaking:Lionelha insistito sul fatto che l’è “sempre oltre i nomi” mentre i campioni del mondo hanno eliminato l’Uruguay, nonostante l’di Lionel.La Albiceleste era senzaper la qualifica della Coppa del Mondo di venerdì a Montevideo, mentre mancavano anche artisti del calibro di Lautaro Martinez e Paulo Dybala.Tuttavia, la squadra diè emersa con unaper 1-0, che è stata sigillata dal meraviglioso sciopero di 25 yard di Thiago Almada, per bordo più vicino alla sigillando il loro posto alle finali del prossimo anno negli Stati Uniti, inco e in Canada.E il capo allenatore, la cui parte si assicurerà la qualifica con un punto contro il Brasile martedì, crede che la sua squadra abbia dimostrato la loro forza in profondità.