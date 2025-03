Lanazione.it - Arezzo-Milan Futuro, il match finisce 1-0

, 23 marzo 2025 – È stato finalmente sfatato il tabù squadre B. Contro ill’vince grazie a un gol di Pattarello a venti minuti dalla fine, al termine di una gara a dir poco soporifera, sia per la prestazione delle due squadre, sia per l’ambiente del Comunale. La Curva Minghelli, infatti, conferma la sua protesta e resta fuori. In curva campeggia uno striscione eloquente: “La nostra posizione non cambia, che sia Juve,o Atalanta. No alle squadre B”. Passando al campo, Bucchi deve fare a meno di Guccione e Tavernelli e cambia modulo: 3-5-2 a specchio con i rossoneri, con Renzi e Righetti quinti e Pattarello in appoggio a Ravasio davanti. Santoro sostituisce il numero sette in regia, mentre Gilli, Chiosa e Gigli compongono la difesa. L’in avvio mostra difficoltà nell’assimilare il nuovo assetto tattico: parte meglio il, che al 7’ va al tiro con Magrassi, alto.