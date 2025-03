Lanazione.it - Aree rurali senza dottori. La Regione ci mette una toppa: “Arrivano i medici a rotazione”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 22 marzo 2025 – L’ultimo grido d’aiuto è arrivato dall’estrema propaggine pistoiese di Sambuca, mille e quattrocento anime con una scarpa in Toscana e una in Emilia-Romagna. Il sindaco Marco Breschi invita iad andare “lassù”: il paese da due anni non ha un medico di famiglia. Non l’unico. Lemontane,e delle isole sono quelle che maggiormente soffrono in questa momentanea carenza diche si protrarrà ancora per qualche anno quando poi la categoria potrebbe andare addirittura in sovrannumero: programmazione, questa sconosciuta, in Italia manca il Piano di programmazione sanitaria dal 2008, non c’è dunque da stupirsi. Il fenomeno colpisce tutt’Italia e la Toscana non è da meno: se a livello nazionale mancano 5.500di base e in numeri assoluti è la Lombardia a guidare la classifica delle carenze (con 1.