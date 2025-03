Internews24.com - Arda Guler Inter, colpo in chiusura? Il giocatore ha espresso il suo parere, ecco la decisione

Leggi su Internews24.com

di Redazione, arrivano novità importanti suldi calciomercato, ilhail suosul suo futuro, vuole.arrivare preziose novità sull’ultima voce di calciomercato. Come riporta questa mattina Tuttosport infatti, qualora la trattativa per portare Nico Paz in nerazzurro dovesse saltare definitivamente (causa la resistenza del Como di Fabregas), allora Marotta e i suoi punterebbero tutto su. Dal canto suo, pur senza (ovviamente) fare riferimento alla scuderia meneghina, ilavrebbe già fatto sapere di essere disponibile per tentare nuove opportunità al termine dell’esperienza in corso al Real Madrid. Così il quotidiano ne parla in un estratto oggi:– «Se la strada verso l’argentino dovesse quindi complicarsi definitivamente, l’potrebbe però rivolgersi comunque al Real per