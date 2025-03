Inter-news.it - Arda Guler avanza, Paz arretra e l’Inter monitora un super big – TS

è l’alternativa a Nico Paz. L’intreccio Inter-Real Madrid potrebbe accendersi in estate. E Viale della Liberazione continua are pure un’alta pista.AFFARE COMPLICATO – O Nico Paz osembra essere orientata su questi due profili per rafforzare e ringiovanire il proprio reparto offensivo. L’argentino è il grande sogno. Javier Zanetti sta continuando il pressing, ma l’affare è comunque molto complicato. Non solo perché il giocatore è comunque di proprietà del Real Madrid, ma anche perché il Como, sua attuale squadra, non ha alcuna intenzione di perderlo. E durante l’ultimo vertice che si è tenuto a Valdebebas tra Ancelotti, Fabregas e il dirigente dei Blancos Manu Fernandez è stata ribadita la volontà di non lasciare andare Paz al, bensì di prolungare il suo prestito almeno al Como.