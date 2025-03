Anteprima24.it - ArcelorMittal, Bonavitacola: “Noi in campo, ma serve anche il Governo”

Tempo di lettura: 2 minutiVertenza ArcerolMittal, la Regione Campania scende inal fianco di sindacati e i lavoratori per scongiurare la chiusura. L’occasione giusta si è presentata in occasione del convegno organizzato dall’Ente Idrico Campano per la Giornata Mondiale dell’Acqua all’Auditorium del Centro ASI di Solofra. All’appuntamento odierno era attesoil governatore della regione, Vincenzo De Luca salvo poi disdire all’ultimo momento. Al tavolo del confronto presenti Fiom e la Fim di Avellino, i consiglieri regionali Maurizio Petracca e Enzo Alaia e il vicepresidente, Fulvio.“Purtroppo ritorna il tema di presenze industriali esterne al territorio – dice – A logiche di imprese transnazionali che non guardano in faccia a nessuno. Noi però non possiamo rimanere inermi davanti a ciò, ildeve scendere inin prima persona, individuando delle soluzioni qualunque esse siano pur di salvaguardare i livelli occupazionali”.