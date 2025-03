Internews24.com - Arbitro Germania Italia: designato il fischietto del match

di Redazione, ecco chi dirigerà ilvalevole per il ritorno dei quarti di finale di Nations LeagueIldi ritorno tra, valido per i quarti di finale della Nations League, avrà luogo domani al Signal Iduna Park di Dortmund.Dopo la sconfitta per 1-2 subita dagli Azzurri nella gara di andata, la nazionalena è chiamata a un compito difficile ma non impossibile per cercare di ribaltare il risultato e ottenere un posto nelle semifinali del torneo. La partita di domani si preannuncia quindi carica di aspettative e tensione, sia in campo che sugli spalti. L’dall’Uefa per questo incontro è il polacco Szymon Marciniak, un ufficiale di gara di grande esperienza e prestigio internazionale. In qualità diprincipale, Marciniak (anche della finale di Champions League del 2023 tra Inter e Manchester City) sarà coadiuvato dai suoi connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik come assistenti.