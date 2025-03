Aranova Mi devi 150 euro | pregiudicato tenta la truffa dello specchietto

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 22 marzo 2025 – Ha cercato di estorcergli soldi con la famosa “” un 40enne, che è stato arrestato ad, dai carabinieri della Stazione di Torrimpietra, gravemente indiziato del reato dita estorsione e.Lo scorso pomeriggio, l’uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentreva di mettere in atto laai danni di una signora 50enne, che, impaurita, ha raccontato agli operanti quanto le stava accadendo. Il 40enne, infatti, avrebbe richiesto alla vittima una somma di denaro pari a 150, minacciando un ingiusto risarcimento per il danno provocato, che in realtà non esisteva.Neltivo di convincere la signora a pagare, iltore ha telefonato a una persona che si è spacciata per un agente di polizia municipale.