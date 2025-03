Screenworld.it - AppleTv+ perde un miliardo ogni anno, rivelati il budget delle sue serie (è inimmaginabile)

Apple TV+ sta affrontando perdite significative nel settore dello streaming, con un deficit annuale che supera ildi dollari. Nonostante abbia prodottodi grande successo come Severance, Ted Lasso e The Morning Show, la piattaforma non è ancora riuscita a generare profitti, evidenziando una difficoltà comune tra i servizi di streaming lanciati negli ultimi anni. Tuttavia, Apple gode di una posizione finanziaria privilegiata rispetto ai concorrenti, il che potrebbe garantirle maggiore resistenza nel lungo periodo.Secondo un report pubblicato da Deadline, Apple ha investito circa 5 miliardi di dollari l’nella produzione di contenuti per Apple TV+ dal lancio della piattaforma nel 2019. Nel 2024, l’azienda ha ridotto questodi circa 500 milioni di dollari nel tentativo di contenere le perdite.