Anziani truffati con finti rimborsi del canone RAI | allarme in Abruzzo

L'Aquila - Falsi operatori comunali ingannano gli anziani con promesse di rimborsi del canone RAI per ottenere le loro coordinate bancarie, svuotando i conti correnti. In diversi comuni abruzzesi, si sta diffondendo una nuova truffa ai danni degli anziani. Individui senza scrupoli si spacciano per dipendenti comunali e, con la scusa di un rimborso del canone RAI, cercano di ottenere le coordinate bancarie delle vittime per svuotare i loro conti. L'Osservatorio sulla Legalità della Regione Abruzzo ha lanciato l'allarme, sottolineando che nessun ente pubblico richiede telefonicamente dati sensibili o effettua rimborsi in questo modo. Le vittime principali sono persone anziane, spesso meno avvezze alle moderne tecnologie e quindi più vulnerabili a tali raggiri.