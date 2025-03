Anziana con demenza senile morta dopo aver bevuto sapone liquido | tre anni alla figlia per abbandono di incapace

Leggi su Open.online

È stata condannata a tredi reclusione ladella 80enne che, nel febbraio 2022 a Desio, aveva ingeritoed eraper alcune complicanze polmonari dovute all’ingestione. L’, residente in Brianza, soffriva da tempo die Alzheimer ed era stata trovata la mattina successiva in fin di vita dbadante. Inutile il trasporto d’urgenza in ospedale. Ora la57enne, Laura T., è stata condannata con l’accusa didie per lei è stata disposta l’interdizione dai pubblici uffici per 5. Il fratello dell’imputata, Stefano T., ha invece scelto il rito abbreviato, che inizierà a maggio davanti al gip del tribunale di Monza.I fatti del febbraio 2022Secondo le ricostruzioni fatte dagli inquirenti, la 80enne viveva con il marito, anche lui affetto da