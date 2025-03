Dilei.it - Anticipazioni Amici 24 Serale prima puntata: giudici, ospiti, due eliminazioni e un gradito ritorno

Tutto è pronto: dopo un lungo percorso fatto di dedizione, disciplina e impegno si aprono le porte della fase più ambita didi Maria De Filippi, quella del. Sabato 22 marzo, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma va in onda inserata su Canale 5 il primo imperdibile appuntamento dello show, tra i più amati del piccolo schermo.L’obiettivo della scuola più famosa d’Italia non cambia: far emergere e coltivare il talento dei ragazzi, indirizzando le loro capacità artistiche nel canto e nel ballo, per permettere di trasformare i sogni in realtà e rendere la loro passione una professione.Tra continue sfide, ore di lezione, studio ed approfondimento, momenti di gioia, ostacoli da superare, grandi soddisfazioni e importanti traguardi raggiunti, gli allievi crescono, maturano e cercano di dimostrare il proprio valore e le proprie potenzialità.