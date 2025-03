Lanazione.it - Ant, in 350 per la serata di solidarietà. “Sosteniamo la prevenzione oncologica pediatrica”

Firenze, 22 marzo 2025 - E' andato in scena al Teatro Cartiere Carrara "Cabaret Paris, Amazing Show and Burlesque", il nuovo evento ideato e curato da Cristina Casamassimi, responsabile Grandi Eventi della Fondazione Ant, con 350 invitati. Un progetto ambizioso che porta nel cuore della città le magiche atmosfere parigine per sostenere il progetto Bimbi in Ant. PRESSPHOTO Firenze Cabaret Paris,ANt al teatro Cartiere Carrara.: Cristina Casamassimi e Simone Martini. Foto Marco Mori/New Press Photo La, presentata da Stefano Baragli, è stata ricca di emozioni. Sul palco si sono alternati grandi nomi dello spettacolo: Lucille DJ, la vocalist internazionale Ania J, la regina del burlesque Eve La Plume e numerosi artisti come Barbara Vignali e Kris Sorrentino nel duo KrisBA, Sara Betti, Edoardo Ballerini e il gruppo Daisy’s con Kavinya Monthe Ndumbu, Frank Conforti e Max Fane.