Spazionapoli.it - Ansia Conte, senza di loro non funziona: il dato è clamoroso

Leggi su Spazionapoli.it

Il tecnico azzurro non può farne a meno, altrimenti calano i risultati: c’è una statistica che spiega tutto.Il Napoli di Antoniosi trova a lottare per la vetta della classifica in una situazione sulla quale pochissimi avrebbero scommesso. D’altronde parlano i numeri. La rosa del tecnico azzurro è pensata e progettata per giocare una sola competizione, il campionato. A differenza dell’Inter o dell’Atalanta, gli azzurri non godono di una panchina lunghissima, o almeno non così competitiva come si pensava all’inizio.E le difficoltà si sono viste eccome. La crisi di vittorie del Napoli, durata diverse partite, è stata scaturita prevalentemente da una serie di infortuni che hanno costretto Antonioa far scendere in campo giocatori provenienti dalla panchina. E se c’è una notizia che fa sorridere il tecnico pugliese è proprio il rientro di due pilastri della squadra.