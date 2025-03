Ilfoglio.it - Anne Imhof, abbiamo trovato la Marina Abramovic del futuro

Chi sarà ladel? Chi sarà il o la nuova Dalai Lama di quella, ancora ostile ai più, forma artistica chiamata “performance”. Se tanto ci dà tanto, a vedere l’endorsement della stessae del Kissinger del mondo dell’arte, il direttore della Neue Nationalgalerie di Berlino ed ex Moma, Klaus Biesenbach, la scorsa settimana a New York durante la sua performance – se è ancora lecito chiamarla così – l’erede della mitica artista serba è. Nell’enorme spelonca del Park Avenue Armory,ha messo in piedi una piccola maratona di tre ore dove il pubblico, previo esborso di 50 dollari, poteva assistere a “Doom, House of Hope”, “Destino, Casa della Speranza. Una sorta di rave dantesco dove chi entra più che la speranza perde la pazienza.