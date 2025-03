Angelica Montini in lacrime lo sfogo con Fabrizio Corona | Fedez mi fa paura mi manda messaggi deliranti

Leggi su Open.online

«È ossessivo. Ha iniziato a farmi, veramente tanto. Mi scriveva compulsivamente». Si riapre con queste – inedite – parole la telenovela dei Ferragnez e della relazione tradurante il matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni. Tutto, ovviamente, per opera di, che aveva promesso adi “reagire”vendicarsi” dell’ammonimento del Questore di Milano e della rimozione della puntata sui presunti amori extra-coniugali del rapper. E così ha fatto: su YouTube l’ex re dei paparazzi, oltre a ricaricare la puntata già censurata al netto di correzioni per questioni di copyright, ha pubblicato un quarto d’ora di telefonate inedite solo per gli abbonati. Nella seconda parte di “Uncensored Gold Version” del suo format Falsissimo, è infatti presente la conversazione tra lui ein persona.