Fanpage.it - Angelica Montini disperata in un audio diffuso da Corona: “Fedez è ossessionato da me, manda messaggi deliranti”

Leggi su Fanpage.it

In una nuova puntata di Falsissimo, Fabrizioriserva solo agli abbonati una telefonata inedita tra lui e. La ragazza gli spiega di aver deciso di troncare la storia conperché lui avrebbe sviluppato "un'ossessione" nei suoi confronti: "Ho paura che si stia iniziando a drogare, perché mideliranti, non da persona sana, non sta bene".