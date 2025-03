Ilnapolista.it - Andy Diaz: «Il mio miracolo è essere in Italia, a Cuba non posso entrare per altri otto anni»

Leggi su Ilnapolista.it

Il triplista azzurrosi è aggiudicato la medaglia d’oro a Nanchino, nei Mondiali indoor di atletica che si stanno svolgendo in Cina. Gli è bastato un unico salto di 17,80m, che gli ha anche consentito di superare il recordno e in generale di eguagliare la massima prestazione stagionale mondiale. L’argento è andato al cinese Zhu Yaming, ma già dal primo salto l’no si è reso praticamente inarrivabile. Quest’oggi ha concesso un’interessante intervista a La Repubblica che riportiamo di seguito.Repubblica, con Mattia Chiusano, ricorda cheè statonazionaleno a Mondiali e Olimpiadi, è stato considerato un “disertore”, come si definì in un’intervista aRepubblica , è diventato rifugiato politico in attesa dei documenti su un marciapiedi di Roma, cittadinono per meriti sportivi, bronzo alle Olimpiadi di Parigi.