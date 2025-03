Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, la Procura chiede l'incidente probatorio: ecco come lo vogliono incastrare

Ladi Pavia affonda il colpo. Dopo aver riaperto a sorpresa le indagini relative alla morte di Chiara Poggi - uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, omicidio per il quale nel 2015 è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'ex fidanzato Alberto Stasi - e aver inviato un avviso di garanziaper concorso in omicidio, ora una nuova, decisa, mossa. Quella deltore aggiunto Stefano Civardi e della pm Valentina De Stefano, i quali hanno chiesto all'ufficio gip del Tribunale di procedere con l'(che serve a cristallizzare le prove, senza più ripetere le analisi, in vista di un eventuale processo) per le indagini sul Dna del nuovo indagato e la comparazione con i risultati dei reperti genetici trovati sotto le unghie della vittima. Tradotto, gli accertamenti (nel frattempo tutti i protagonisti della vicenda, poco alla volta, vengono risentiti) saranno approfonditi e toccheranno campioni biologici e qualsiasi reperto, alla ricerca di dettagli tralasciati in passato.