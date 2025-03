Thesocialpost.it - Ancona, incendio alla raffineria: forti fiamme dopo un boato, nessun ferito

Attorno alle 22:30 di venerdì sera, un violentoè divampato presso laApi di Falconara Marittima, in provincia di, generandovisibili anche a grande distanza e una colonna di fumo che ha destatorme tra i residenti.L’evento è stato preceduto da un forte, che ha anticipato l’esplosione dellein una zona dell’impianto. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato drottura di un tubo o di una valvola su un impianto ad alta pressione, recentemente riavviatoun periodo di fermo per manutenzione.Guarda il video:Fortunatamente, non si registrano feriti, e l’è stato rapidamente domato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e scongiurare il rischio di ulteriori danni.