Anche i single italiani possono adottare bambini stranieri, svolta storica: "Il diritto alla felicità"

C’è una parola che più di tutte racchiude il senso di questa notizia: finalmente. Finalmentein Italia esserenon è più un ostacolo insormontabile per chi desideraun bambino straniero. Finalmente non sarà più il proprio stato civile a decidere se si è in grado di amare, crescere, proteggere. Finalmente iin stato di abbandono avranno accesso a un ventaglio più ampio di possibilità, di braccia pronte ad accoglierli.Il 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha segnato unaepocale: ha dichiarato illegittimo l’articolo che vietava ail’adozione internazionale. La legge 184 del 1983 – un’architettura normativa costruita in un tempo che non è più il nostro – è stata finalmente scalfita da una sentenza che mette al centro non una “forma” di famiglia, ma la sua sostanza: la capacità di amare.