Amici Nicolò Filippucci | Ecco Dove Lo Avevamo Visto!

Giovane, talentuoso e con una carriera in ascesa:è tra le rivelazioni di2024. Scopri il suo percorso tra successi, sfide e grandi opportunità.: talento emergente ad2024La nuova edizione di2024 hatra i protagonisti un giovane artista con una solida esperienza alle spalle:. Nato a Perugia nel 2006, il cantante ha conquistato un posto nella scuola grazie alla scelta dell’insegnante Anna Pettinelli, che ha creduto nel suo potenziale artistico. Con un background musicale variegato e una passione per la musica coltivata sin dall’infanzia,si sta imponendo come una delle rivelazioni più promettenti del talent show.Dagli esordi ai riconoscimenti: il percorso diL’amore per la musica nasce presto nella vita di: inizia a suonare la chitarra a soli sette anni e a nove debutta con il coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia.