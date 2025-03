Velvetgossip.it - Amici di Maria De Filippi: anticipazioni sulla prima puntata del serale di sabato 22 marzo su Canale 5

IldidiDedebutta stasera,222025, inserata su5. La celebre trasmissione, che ha come obiettivo principale quello di coltivare il talento dei ragazzi nel canto e nel ballo, è pronta a trasformare sogni in realtà e passioni in professioni. Dopo mesi di intense lezioni e sfide, quindici giovani talenti hanno conquistato l’accesso alla fase più ambita del programma: il.Le squadre in garaI finalisti del programma sono stati suddivisi in tre diverse squadre, ognuna delle quali è pronta a contendersi la vittoria finale. La squadra Zerbi-Celentano include i concorrenti Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara e Daniele. Dall’altra parte, la squadra Cuccarini-Emanuel Lo è formata da Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco.