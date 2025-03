Latuafonte.com - Amici 24 Elena D’Amario abito 1° puntata Serale: marca e prezzo da capogiro

Leggi su Latuafonte.com

indossa nella primadeldi24 unanimalier. Per ricoprire il ruolo di giudice, la famosa ballerina ha scelto di essere elegante e alla moda, con un outfit comodo. Questa è la prima volta chesiede nella giuria dell’ultima fase del talent show di Maria De Filippi. Da allieva a ballerina professionista,ha conquistato le scene anche oltreoceano. Infatti, dopo la sua esperienza come concorrente del programma di Canale 5, ha ottenuto un enorme successo negli Stati, per poi stabilirsi definitivamente in Italia, vicino alla sua famiglia, nel corpo di ballo del talent show che l’ha lanciata. E non è solo questo il ruolo che ha ricoperto in questi anni.24,leopardato dialil 22 marzo 2025Leggi anche:24 spoiler 1°: “Preparatevi, Nicolò e TrigNo da brividi”Leggi anche:24 anticipazioni 22/03: web in fiamme per Daniele e Jacopo, il più amato in studioInstagram will load in the frontend.