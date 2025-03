Isaechia.it - Amici 24, Dandy rompe il silenzio dopo aver dovuto abbandonare la scuola ad un passo dal serale

Halasciare ladiin seguito a un infortunio a undalla prima puntata delCipriano, il ballerino della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.Arrivato nel talent show di Maria De Filippi lo scorso novembre,vinto la sfida contro la ballerina Rebecca, specializzato in hip hop, nel 2023 il talentuoso ballerino romano, originario delle Filippine, aveva fatto parte del cast del programma Viva Rai2 condotto da Fiorello.un soddisfacente percorso che gli era valso anche l’ambito accesso alla fase finale del programma di Canale 5, durante il daytime andato in onda il 20 marzo lo stesso allievo hacomunicare ai suoi compagni di dover lasciare laper via di un problema fisico che non gli permette di continuare ad andare avanti.