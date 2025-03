Tpi.it - Amici 2025, il serale: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

, il: allievi, squadre, giudici, quante puntate e streamingIldiinizia sabato 22 marzo. Un appuntamento da non perdere per tutti i fan dello storico talent show condotto da Maria De Filippi e giunto alla 24esima. Dopo mesi di prove nel corso degli appuntamenti pomeridiani, sono 16 i concorrenti giunti alla fase finale, quella appunto del. Rivoluzionata la giuria di, con l’arrivo di Amadeus ed Elena D’Amario, pronti ad affiancare Cristiano Malgioglio. Ma vediamo tutte le informazioni.AllieviQuali sono gli allievi ammessi aldi? Come detto si tratta di 16 allievi. Ecco tutti i cantanti e i ballerini ammessi al: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri, Luk3, Trigno, Vybesper il canto e Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco e Raffaella per la categoria ballo.