Tpi.it - Amici 2025, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi

, il: glie ledeldiDe, concorrentiQuali sono gliammessi aldiin onda su Canale 5 da sabato 22 marzo? All’evento finale deldiDe(diviso in nove puntate, finale compresa) prendono parte 16. La nuova giuria è formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Ecco tutti i concorrenti di.Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri, Luk3, Trigno, Vybesper il canto e Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco e Raffaella per la categoria ballo. Tra i favoriti della viglia secondo il pubblico Nicolò per il canto e Alessia per il ballo. Scopriamo meglio chi sono tutti i concorrenti deldi, come riporta Sorrisi e Canzoni.