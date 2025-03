Ilrestodelcarlino.it - Amerigo Vespucci, scopri dov’è la nave in tempo reale

Ancona, 22 marzo 2025 –re dove si trova lapiù bella del mondo si può. Sul sito ufficiale del Tour, basta fare click su “segui lain” per sapere velocità, stato di navigazione, meteo, ultima toccata e tante altre informazioni. Le prossime date dell’imbarcazione sono Venezia e Ancona. Le prenotazioni per la visita nel porto dorico sono andate sold out in tempi record. Il Viaggio Dell'L’, storico veliero e iconicascuola della Marina militare, ambasciatore di Unesco, Unicef e del made in Italy nel mondo, lo scorso primo febbraio ha avviato la navigazione per il rientro in Italia. La prima tappa è stata la città di Trieste, dal primo al 3 marzo, assieme al “Villaggio IN Italia”. Proprio da qui ha avuto inizio il Tour Mediterraneo, che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare.