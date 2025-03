Laprimapagina.it - Amendolara. Tragedia sulla Statale 106: Salvatore Cecala perde la vita in uno scontro con un camion

Un grave incidente mortale si è verificatostrada106, nel territorio di, dove une una moto si sono scontrati violentemente. Are laè stato, 49 anni, motociclista originario di Oriolo.La dinamica dell’incidentestava percorrendo laquando si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo a, che è deceduto sul colpo.Soccorsi e disagi alla viabilitàSul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i Carabinieri e le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito forti rallentamenti, con deviazioni necessarie per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Anche il personale Anas è intervenuto per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.