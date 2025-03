Laprimapagina.it - Amelia. Incidente sull’A1: traffico bloccato e un ferito trasportato in elisoccorso

Leggi su Laprimapagina.it

Unstradale ha coinvolto due autovetture lungo l’autostrada A1, in direzione nord. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di, insieme alla Polizia Stradale e ai sanitari del 118.Una persona ferita è stata soccorsa e trasportata inall’Ospedale di Orvieto. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa 10 minuti, causando rallentamenti alla circolazione.