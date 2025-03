Lidentita.it - Ambulatori veterinari sociali: continua la collaborazione tra Regione e Lav

Rinnovato il protocollo d’Intesa tra lae la Lega antivivisezione per lanei 16esistenti in Piemonte. A questo servizio, rivolto agli oltre 160.000 soggetti in carico ai serviziche detengono circa 30.000 animali d’affezione e possono così farli curare gratuitamente, i volontari della Lav possonore a fornire supporto per .latrae Lav L'Identità.