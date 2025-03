Oasport.it - Ambesi lapidario su Alcaraz: “Questa è la sua dimensione attuale. Ma sulla terra può dettare legge”

Carlossta attraversando un periodo molto difficile in termini di risultati e nella notte è stato sconfitto dal belga David Goffin al secondo turno del Masters 1000 di Miami. Al debutto sul cemento statunitense, il tennista spagnolo si è imposto nel primo set ma poi è calato alla distanza e ha dovuto alzare bandiera bianca. Lo stop odierno arriva dopo il ko contro il britannico Jack Draper nella semifinale del Masters 1000 di Miami e dopo la battuta d’arresto nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha contro il ceco Jiri Lehecka.Il 21enne ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam instagione, ma per il resto è rimasto ben al di sotto della aspettative, considerando anche l’eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open rimediata per mano del serbo Novak Djokovic.