Metropolitanmagazine.it - Amanda Seyfried rifiutò il ruolo di Gamora quando le venne proposta dalla Marvel

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stata l’ultima ospite del podcast “Happy Sad Confused” e ha raccontato che aveva ricevuto un’offerta da James Gunn e daiStudios per interpretarenel franchise de I Guardiani della Galassia. La candidata all’Oscar ha “rimuginato” sull’offerta per qualche giorno prima di arrivare alla conclusione che I Guardiani non faceva per lei. “Ero davvero spaventata dall’idea di rimanere ferma e dipinta di un colore diverso a causa del tempo che ci vuole“, ha detto. “È stata una grande opportunità. Avevo appena incontrato James di persona. È meraviglioso. A quanto pare qualcuno ha detto che non se lo ricordava, ma è successo. Ho ricevuto l’offerta e ci ho rimuginato sopra per un paio di giorni. Non volevo vivere a Londra per sei mesi all’anno. C’era un altro film che volevo fare con Seth MacFarlane intitolato “Un milione di modi per morire nel West”.