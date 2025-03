Lanazione.it - Allerta meteo arancione in Toscana anche domenica 23 marzo: le zone a rischio

Firenze, 222025 –domani,232025, resta in vigore l’in. Lo ha disposto la Sala operativa della Protezione civile regionale. L’, peridrogeologico, riguarda le stessedell’di sabato 22, ovvero lenord-occidentali. Codice giallo nel resto della regione. Nella stessa area dell’peridrogeologico ce n’èun’altra, di colore giallo, pertemporali forti. Le aree inQuesta la legenda della cartina con le aree in: A1 - Arno-Casentino A2 - Arno-Valdarno Sup. A3 - Arno-Firenze A4 - Valdarno Inf. A5 - Valdelsa-Valdera A6 - Arno-Costa B - Bisenzio e Ombrone Pt C - Valdichiana E1 - Etruria E2 - Etruria-Costa Nord E3 - Etruria-Costa Sud F1 - Fiora e Albegna F2 - Fiora e Albegna-Costa e Giglio I - Isole L - Lunigiana M - Mugello-Val di Sieve O1 - Ombrone Gr-Alto O2 - Ombrone Gr-Medio O3 - Ombrone Gr-Costa R1 - Reno R2 - Romagna-S1 - Serchio-Garfagnana-Lima S2 - Serchio-Lucca S3 - Serchio-Costa T - Valtiberina V - Versilia