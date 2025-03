Quotidiano.net - Allarme sextortion. “Tanti si vergognano, pochi chiedono aiuto”

Roma, 22 marzo 2024 –, revenge porn: “Nove su dieci non”. Parte da questa premessa Matteo Flora, informatico, presidente di ‘Permesso negato’, associazione specializzata nell’assistenza alle vittime potenziali di pubblicazioni non consensuali. Parlando di minori: nel report della Postale si parla di 124 casi nel 2024. “Ma i più non denunciano. Tra i nostri assistiti, lo fa meno del 10% delle donne e meno del 5% degli uomini”. Quante vittime aiutate? “Circa 3mila persone all’anno. Sono tutti casi di pornografia non consensuale:, revenge porn, diffusione di immagini intime”. Una stima reale del fenomeno? “Parlando in generale, non solo di minori, secondo me arriviamo a decine di migliaia di persone, anche 100mila all’anno. Perché di solito la gente non chiede, paga e basta”.