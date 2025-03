Iodonna.it - Alla Puecher, la secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni, a Milano, i ragazzi si mettono in gioco, e imparano facendo. L’offerta formativa è ricchissima, inclusiva, e ha uno sguardo sul mondo

Seduti intorno al banco, ciascuno con il suo tramezzino davanti, gli studenti ne misurano l’area e il perimetro, poi con precisione lo tagliano in triangoli e vanno avanti coi calcoli. In questo modo, dice l’insegnante, riescono a memorizzare bene il teorema di Pitagora, spiegatolavagna. Posato il righello, arriva il momento della farcitura; i tramezzini sono pronti per la merenda. Siamodidi, in una zona cuscinetto tra i grattacieli scintillanti di Citylife e la periferia. La scuola fa partee comprende anche due primarie che seguono la didattica di Giuseppina, pedagogista coeva di Maria Montessori. 7,2 milioni di bambini rifugiati sono senza scuola.