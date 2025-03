Tutto.tv - Alfonso D’Apice parla di Chiara e dei rumor di crisi: ecco che farà in puntata al GF

Leggi su Tutto.tv

In questi giorni sono circolate sul web delle voci secondo le quali sembrerebbe che la relazione traCainelli potesse essere stata messa in discussione da alcune cose che si sarebbero verificate dentro e fuori la casa del Grande Fratello. Fino a questo momento, però, si trattava solo di indiscrezioni e pettegolezzi, ma in queste ore c’è stato l’intervento di. Mediante il suo account di Instagram, infatti, il giovane ha fatto chiarezza in merito alla situazione. L’intervento disull’allontanamento trae ZeudiNella casa del GF stanno cambiando degli equilibri. Il rapporto tra Zeudi Di Palma eCainelli pare sia a rischio, a causa di alcune discussioni che ci sono state tra di loro. Di questo sembra essere molto delusoche, mediante un intervento sui social, ha voluto fare chiarezza sulla faccenda.