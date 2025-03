Álex Pérez l’ex spagnolo Betis che già si allena con il primo inter -team

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 19:56:00 Calcio italiano:La progressione diIn Appiano Gentile, Milano, va a poco a poco. Luida Milano Ha approfittato di questa pausa di selezioni in modo che il giovane centro, 18 anni,ti con la prima squadra.è arrivato il mercato dell’estate scorsa, a luglio, In un’operazione di trasferimento con opzione di acquisto da Real. Le cifre, secondo fonti non ufficiali, erano 500.000 euro più bonus.non aveva debuttato con ildie non ènazionalenelle categorie inferiori. In, per ora, questa formazione nel mezzo delle selezioni è la più vicina che è stata la prima squadra. Uncontatto con Simone Inzaghi.Ad oggi non aveva giocato troppo nella cava di: due partite con primavera e una con il sub18.